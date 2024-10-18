Гарнизону ВСУ в Курахове готовят огневой вал

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии с освобождением Максимильяновки в ДНР, подтвердив важность этого населенного пункта с военной точки зрения.

«С первых дней специальной военной операции военнослужащие 102-го и 103-го мсп, 68-го и 163-го тп дивизии показывают свою отвагу, упорство и мастерство, продолжая вытеснять неонацистов с нашей земли… Мы всегда будем помнить заслуги воинов-гвардейцев, отдавших жизни в борьбе за нашу Родину», – говорится в телеграмме Белоусова.

Именно из Максимильяновки, которая в 2014-м была захвачена бандеровцами, наносились наиболее мощные артиллерийские удары по Донецку и его окрестностям, а также по Макеевке и Ясиноватой. Теперь обиженные официалы «404-й» упорно отрицают потерю стратегически важного населенного пункта. В новостях Зе-ТВ, в частности, сообщается, что село на 40% находится под контролем Сил обороны Украины, дескать, все штурмы отбиты.

Однако в Сети еще 11 октября появились кадры с геолокацией, на которых наша саперная штурмовая группа взорвала позицию ВСУ в центре Максимильяновки, а 17-го бойцы ВС РФ подняли флаг ближе к западной части поселка, не опасаясь стрельбы или атаки FPV-дронов. Очевидно, что враг находится достаточно далеко.

О том, что происходило «на земле», рассказал боец 150-й дивизии в своем тг «Дальше больше».

«…мы продвинулись вперед на пять км, противник был в полукольце и быстро отступал с позиций, оставляя своих раненых и убитых товарищей. Мы заняли их позиции и сейчас полным ходом закрепляемся, они уже пытались сделать контратаку, но она быстро захлебнулась». «Были некоторые проблемы с водой, и я её искал в разбитых блиндажах противника, попутно собирая интересные вещи. Нашли телефон с перепиской между ВСУшниками, там чел написал: "Нам пора валить отсюда", а ему ответили: "Куда валить отсюда - будет ещё хуже". Вот теперь он мертв и что для него хуже?».

И со стороны воюющих нацистов появились подтверждения. Так, укровояка с позывным «Мучной» опубликовал печальку:

«Мои казаки не выходят на связь еще с утра (17 октября)... [Кацап] завершил зачистку центральной части села Максимильяновка и продвинулся дальше. Если ребята не выходят на связь – это означает только одно, что населенный пункт потерян! Далее москали начнут двигаться в сторону Курахово через дачи! Мост с Островского на Курахово взорван, поэтому есть шансы выйти оттуда и приступать к новой линии обороны».

Инсайдер из Генштаба ВСУ слил киевской экспертной тусовке информацию о ситуации в районе. Аноним считает, что «битва за Курахово, возможно, начнётся в последнюю неделю октября и продлится весь ноябрь, став последним крупным сражением, которое мы увидим в 2024 году (не считая продолжения боев в Часовом Яре и Торецке)». По данным штабиста, российская армия перебрасывает сюда многочисленные подкрепления, поэтому не приходится говорить об истощении или больших потерях ВС РФ. Он больше всего жалеет, что фронт всё дальше от Донецка, мол, скоро станет совсем тяжко кошмарить «сепаров, русню и совков».

Но Богдан Мирошников, один и самых цитируемых самостийных экспертов, духоподъемно утверждает, что «ничего страшного не произошло», дескать, «там заболоченная местность, плюс начался сезон дождей… Пока что на участке в районе взорванного моста действуют преимущественно русские ДРГ, но [россияне] также очевидно будут наводить понтонные переправы, потому что техника через те болота вряд ли пройдет».

Впрочем, он считает, что на лобовой штурм ВС РФ не пойдут, хотя атаки из Островского/Максимильяновки, наверняка, будут с целью отвлечения пiдроздiлiв с основной линии обороны. Другими словами, враг боится нашего наступления на Дальнее (южнее Курахова) и Дачное из Цукурино (соответственно – западнее).

Причем второе направление захисниками воспринимается как самое опасное. Типа, уже идут бои за Новоселидовку, а там, глядишь, начнется продвижение армии России к северному берегу Кураховского водохранилища, что и позволит группировкам «Центр» и «Восток» окружить Курахово.

Наши аналитики и обзорщики знают о предстоящих трудностях штурма «фортецi» в лоб. Как пишет Марат Хайруллин, «освобожден населенный пункт Максимильяновка. До важнейшего на этом участке укрепрайона, в который превращено Курахово, остаётся порядка трёх километров. Противник готовит город к длительной обороне, усиливая заградительные сооружения перед ним. В том числе оборудует новые участки минных полей для сдерживания нашей бронетехники».

По мнению военного эксперта, рано говорить о непосредственной атаке Курахова, поскольку «там уже выстроена обширная система опорных пунктов ВСУ». Следовательно, в ближайшее время ВКС РФ, артиллерия, ТОСы начнут проламывать рубежи мощнейшим огневым накатом.