Российская армия, в отличие от украинской, ведет боевые действия самостоятельно и сама разрабатывает оружие. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал во время осмотра выставки образцов вооружений и техники в Национальном центре управления обороной. Газета.Ru

«Украина не использует сама высокотехнологичное оружие, это делает НАТО. А российская армия и воюет сама, и военные продукты сама создает, и программное обеспечение делает сама. И в этом огромная разница. Особенно за последнее время, я фиксирую это, российская армия становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных», - сказал он. ТАСС

Президент констатировал, что НАТО воюет с Россией руками украинских солдат - при этом Киев совершенно не жалеет своих людей в интересах третьих государств. ТК «Звезда»