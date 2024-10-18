В МО предложили давать добровольцам статус ветерана с момента вступления в СВО

Предлагается предоставлять статус ветерана боевых действий добровольцам, начиная с момента их вступления в специальную военную операцию. Это нововведение даст возможность добровольцам и их родственникам получать меры социальной поддержки, сообщает ТАСС, ссылаясь на проект документа.

«Принятие постановления позволит добровольцам, принимающим участие в специальной военной операции, получить статус ветерана боевых действий с момента начала его участия в операции, что в свою очередь позволит получать добровольцу и членам его семьи соответствующие меры социальной поддержки», — говорится в документе.

В соответствии с предложениями министерства обороны России, планируется выдавать удостоверения без необходимости подачи заявления. Воинская часть, занимающаяся формированием добровольческих отрядов, должна в течение 10 дней после издания приказа о направлении лица для выполнения спецзадач передать необходимые сведения и документы в военный комиссариат по месту воинского учета.

В пояснительной записке утверждается, что внедрение данного предложения не потребует дополнительных финансовых средств из федерального бюджета.

До этого сообщалось, что военнослужащие российской армии, которые получили тяжелые ранения в ходе выполнения задач специальной военной операции , смогут трудоустроиться в Военно-социальный центр Минобороны России.