ЦАХАЛ оценил потери «Хезболлы» в 1,5 тысячи человек

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Ха-Леви сообщил, что потери ливанского движения «Хезболла» оцениваются в 1,5 тыс. человек.

«По нашим оценкам, около 1,5 тыс. боевиков «Хезболлы» были убиты», — приводит его слова армейская пресс-служба.

Он также добавил, что среди них есть командиры движения.

Кроме того, Ха-Леви заявил, что Израиль «полон решимости нанести «Хезболле» как можно более мощный удар».

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что лидер ХАМАС Яхья Синвар был убит в результате выстрела танка.