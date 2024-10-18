Стало известно об освобождении населенного пункта в Курской области

Российские войска освободили населенный пункт в Курской области. Такую информацию сообщил Telegram-канал Shot.

Речь идет о селе Плехово в Суджанском районе региона. По данным канала, сейчас артиллерия ведет огонь по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в городе Суджа.

При этом небольшие отряды ВСУ на данный момент находятся в нескольких километрах от Плехова. Shot утверждает, что сейчас там идут бои.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

17 октября стало известно, что почти 500 солдат Вооруженных сил Украины попали в окружение в Курской области. Отмечалось, что положение украинских бойцов безвыходное — все их попытки пробиться закончились неудачей. Кроме того, зажатые в кольцо подразделения ВСУ потеряли большое количество бронетехники.