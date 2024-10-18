Движение ХАМАС подтвердило смерть своего лидера Яхьи Синвара, пишет ТАСС.

Напомним, что накануне в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о возможной ликвидации Синвара в результате операции в секторе Газа. Израильские военные уточнили, что проверяют данную информацию. Позже телерадиокомпания Kan проинформировала, что источник в израильской системе безопасности подтвердил ликвидацию главы радикального палестинского движения ХАМАС в Газе.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсетях опубликовала кадры, снятые с беспилотника, на которых запечатлен Яхья Синвар, как утверждается, за несколько минут до ликвидации. На записи видно, как армейский беспилотник залетает внутрь полуразрушенного дома на юге сектора Газа, в котором на кресле сидит раненый Синвар.