НАТО продолжит укреплять восточный фланг у границ с РФ, размещая дополнительные системы противовоздушной обороны, артиллерию, а также истребители 5-го поколения. Об этом заявил сегодня генсек альянса Марк Рютте, пишет РИА Новости.

По словам Рютте, укреплению коллективной обороны и сдерживания было посвящено заседание глав Минобороны стран Североатлантического альянса.

«Мы недавно значительно усилили наше присутствие на восточном фланге и укрепили наше воздушное патрулирование. Союзники обеспечат [дополнительные] ПВО и артиллерийские системы, современные самолеты в основном 5-го поколения F-35», - подчеркнул он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что НАТО готовится к военному конфликту, а потенциальное противостояние с Россией «будет невероятно близко», если Москва одержит победу в конфликте на Украине. При этом в принятой по итогам вашингтонского саммита НАТО декларации также подчеркнуто, что альянс считает Россию главной угрозой.