Белоусов обратился к военным после освобождения новых территорий

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям российской армии, освободивших Невское в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Министр поздравил командование и личный состав 59-го гвардейского танкового Люблинского дважды Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка. В ходе спецоперации военные успешно выполняют боевые задачи, проявляя храбрость и самоотверженность.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на рубцовском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий освобожден населенный пункт Невское, противник понес существенные потери и обратился в бегство», — заявил глава Минобороны РФ.

Также Белоусов направил телеграмму служащим и руководству 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова. С первых дней СВО полк выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях, доказывая, что по праву носит наименование «гвардейский».

Напомним, что ведомство сообщило об освобождении Невского сегодня, 18 октября. Отмечается, что бойцы группировки войск «Запад» также нанесли поражение формированиям танковой, пяти механизированных бригад, штурмовой бригады украинских войск, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии Украины