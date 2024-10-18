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В ВСУ рассказали о тактике наступления российских военных в Часовом Яре

Российские военные атакуют пункты въезда в Часов Яр при помощи дронов, затрудняя логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на слова украинских солдат.

В ВСУ рассказали о тактике наступления российских военных в Часовом Яре
© РИА Новости

«По словам солдат, российские войска теперь используют ударные беспилотники для обстрела пунктов въезда в Часов Яр, затрудняя Киеву доставку пополнения и подкрепления», — говорится в тексте статьи.

Кроме того, по словам бойца 21-го отдельного мотопехотного батальона украинской армии по фамилии Касьяненко, российские солдаты перебираются через канал по тросам, после чего небольшими группами проникают в буферную зону.

Также один из бойцов ВСУ сообщил, что российские военные прорвали оборону ВСУ. Он подчеркнул, что они могут закрепиться в буферной зоне, которую затем смогут усилить другими войсками, наращивая давление на позиции украинской армии.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться в Часовом Яре. По словам одного из российских военных, им удалось закрепиться в микрорайоне Октябрьский.

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Киев
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