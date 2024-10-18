Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил береговую цель в Баренцевом море

Минобороны России сообщает об успешной ракетной стрельбе, которую провел экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Баренцевом море.

Уточняется, что стрельба проводилась в рамках плановых мероприятий боевой подготовки - главным ракетным комплексом по береговой цели.

Стрельба велась крылатой ракетой «Калибр» по мишенной позиции на боевом поле Чижа в Архангельской области на удалении в 1 300 километров от точки пуска.

Российское оборонное ведомство добавило, что район проведения ракетной стрельбы заранее закрыли для гражданского судоходства и полетов авиации. Это закрытие обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил и суда гидрографической службы Северного флота.

Объективный контроль подтвердил успешное поражение цели.