В Москве студента обвинили в вырезании себе желчного пузыря из-за нежелания служить

Юрист из Царицынского военкомата Москвы обвинила студента-медика в вырезании самому себе желчного пузыря из-за нежелания служить. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

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В 2023 году студент МГЭУ перенес операцию по удалению желчного пузыря. После выписки молодой человек отправился в Царицынский военкомат, чтобы передать справки, но там документы принимать отказались. Парню заявили, что все данные об операции уже внесены в систему ЕМИАС и они все и так увидят. Горожанин не стал спорить и ушел, а через некоторое время выяснил, что ему присвоили категорию Б-3 («годен к службе в армии с незначительными ограничениями»).

Москвич подал в суд. Вместе с адвокатом он заказал себе независимую экспертизу, после прохождения которой услышал другой вердикт: у него категория Д («не годен к службе»).

Судья встал на сторону студента — решение военкомата было признано незаконным, парня отправили на повторную медкомиссию.

На процессе отличилась штатный юрист Царицынского военкомата. Она заявила, что парень сам провел себе операцию, чтобы избежать армии.

После этих слов студент обратился в прокуратуру: он обвинил сотрудницу в клевете и отметил, что та не соответствует своей должности.

Ранее сообщалось, что участника специальной военной операции (СВО) с Урала, который сошел с ума после штурма Авдеевки, вместо увольнения из армии вернули в Донецкую народную республику (ДНР).