Российские военные успешно наступают в городе Часовом Яре, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале украинского аналитического проекта Deep State. Газета.Ru

По данным ресурса, российские военные за сутки продвинулись в городских кварталах населенного пункта. В частности, под контроль армии России перешла часть Жовтневого района, расположенного к западу от водного канала. Российская газета

Ранее боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов заявлял о наступлении ВС России в ДНР. По его словам, наиболее успешное продвижение российских военных отмечается на участке от Невского до Тернов. Lenta.ru