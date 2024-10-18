Системы THAAD могут стать целью Ирана при атаке со стороны Израиля

Американские батареи противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), размещенные в Израиле, станут одной из целей для удара Ирана в том случае, если еврейское государство предпримет попытку атаковать территорию исламской республики. Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политики иранского Меджлиса (однопалатный парламент) Вахид Ахмади.

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"У нас абсолютно точно будет возможность нанести удар по размещенной американцами в Израиле новой системе [THAAD]. Если сионистский режим (Израиль - прим. ТАСС) ответит на нашу ракетную атаку, безусловно американские системы ПРО будут одной из наших целей", - указал парламентарий в интервью порталу Didban Iran.

По его словам, Вашингтон всегда в своих действиях руководствуется экономическими соображениями, и, размещая батареи THAAD в Израиле, Соединенные Штаты "хотят опустошить карманы сионистов".

"Тот факт, что США в настоящий момент устанавливают эту систему для оккупационного режима (Израиля - прим. ТАСС), служит еще одним доказательством их грязных намерений", - считает Ахмади.

13 октября Министерство обороны США подтвердило отправку Израилю батареи противоракетной обороны THAAD для отражения потенциальной атаки баллистическими ракетами со стороны Ирана на фоне эскалации напряженности в регионе. Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели.