СМИ: в США удвоят производство ракетных двигателей

Американский военно-промышленный концерн Northrop Grumman планирует удвоить производство ракетных двигателей, чтобы Пентагон смог восполнить запасы вооружений, сократившиеся в результате поставок оружия на Украину. Об этом сообщил американский портал Defense One.

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По его данным, концерн готовится увеличить годовое производства твердотопливных ракетных двигателей, которыми комплектуются управляемые реактивные системы залпового огня компании Lockheed Martin, до 14 тыс. единиц. При этом отмечается, что в течение последних четырех лет Northrop Grumman выпускал около 5-6 тыс. двигателей в год.

По словам руководителя одного из подразделений компании Гордона Лопрести, спрос диктует необходимость производить 10 тыс., а в перспективе и 14 тыс. двигателей в год. Он указывает, что Northrop Grumman установила "отличные партнерские отношения с правительством США", что позволит ей достичь намеченных целей и удовлетворить растущие запросы Пентагона.

Как отмечает Defense One, концерн производит твердотопливные ракетные двигатели на предприятиях в штатах Западная Вирджиния, Мэриленд и Юта. За последние шесть лет компания инвестировала $1 млрд в расширение производственных мощностей на этих трех предприятиях.