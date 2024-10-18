Пленный ВСУ рассказал о привилегиях командиров

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) 59-й отдельной мотопехотной бригады Константин Колесников рассказал о том, как командование на покровском направлении разрешает отступать только отдельной категории военных. Об этом он сообщил ТАСС.

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«Часть людей, отдельные, отступают по приказу командования. Среди таких людей был заместитель командира роты, его помощник», — рассказал пленный.

По его словам, подобная практика является обыкновенной в украинской армии на покровском направлении.

Ранее другой пленный военнослужащий ВСУ назвал свою бригаду немощной из-за среднего возраста военных. Военнопленный добавил, что у многих его сослуживцев не надеялись вернуться из боя из-за сложного положения на фронте.