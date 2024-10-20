Ситуация в Курской области ночью 20 октября: последние новости, удары ВСУ

Вооруженные силы России продолжают оказывать сопротивление украинским войскам, вторгшимся в курское приграничье. Какова ситуация в Курской области ночью 20 октября? Последние новости.

Какова ситуация в Курской области ночью 20 октября

Система противовоздушной обороны уничтожила восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

«На данный момент силами ПВО в небе Курской области сбиты восемь украинских БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников! Опасность атаки сохраняется. При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112», — написал Смирнов.

Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил России нанесли удар по солдатам ВСУ в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что противник в ходе российского контрнаступления потерпел поражение в девяти населенных пунктах.

«Подразделения группировки войск „Север“ <...> нанесли поражение формированиям <...> в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Нижний Клин, Никольский, Новый Путь, Ольговка, Плехово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное», — говорится в сводке.

Средства противовоздушной обороны 19 октября уничтожили в общей сложности 23 беспилотника ВСУ над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, атаки были пресечены в четырех областях страны.

С 00:00 до 06:00 мск система ПВО сбила 13 украинских дронов над Брянской областью, два — над Ростовской, один — над Белгородской, следует из заявления. В период с 09:40 до 12:10 мск один беспилотник поразили под Курском.

Какая обстановка была в Курской области накануне

По данным канала «Два майора», ВС России продолжают ликвидацию личного состава ВСУ в населенном пункте Кремяное Кореневского района Курской области.

«Бездарная смерть граждан Украины. Курская область будет освобождена. У ВСУ не могло быть там военных целей, потому что стандартная глубина наступления армейского корпуса (приблизительно столько они бросали в бой единовременно) не позволяла достичь даже Курска, не говоря уже о таких фантастических вещах, как открытие дороги на Москву. Чистая авантюра Зеленского, попусту потратившего людей и технику НАТО», — отмечает канал.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также пишет, что ВС России продолжают уничтожать технику ВСУ, не давая украинским бойцам зайти в Курскую область.

«Бойцы группировки войск „Север“ с БПЛА выявили движение танка ВСУ в приграничье Сумской области. Танк атакован и уничтожен барражирующим боеприпасом „Ланцет“», — сообщают военкоры.

По информации Telegram-канала Mash, ВС РФ взяли под контроль еще три населенных пункта в Курской области.

«ВС РФ зачистили еще три населенных пункта в Курской области — Зеленый Шлях, Новоивановку и Леонидово. Любимовка и ближайшие леса и поля полностью контролируются воинами 106-й ГВ ВДД, своеобразная КТО там закончена. Прямо сейчас наши морпехи и десант уверенно давят в сторону Малой Локни — со стороны Викторовки, крайне важной для ВСУ деревни. Оттуда до полного окружения украинской группировки в Погребках и Малой Локне всего несколько километров», — уточняет канал.

В Минобороны России также заявили, что в приграничных районах Курской области дежурят расчеты ЗРПК «Панцирь-С».