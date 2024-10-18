В ООН назвали число погибших палестинцев с 7 октября 2023 года

По меньшей мере 728 палестинцев погибли на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме с 7 октября 2023 года. Об этом сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов ООН на оккупированных палестинских территориях.

Как утверждается в документе представительства, за тот же период на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме погибли 23 израильтянина, среди них 16 военнослужащих Армии обороны Израиля.

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