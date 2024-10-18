Боррель озвучил причину ликвидации лидера ХАМАС Синвара

Ликвидированный в результате атак Израиля глава ХАМАС Яхья Синвар являлся препятствием для установления режима прекращения огня на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в соцсети X.

«Он (Синвар) был препятствием для установления режима прекращения огня», — уточнил глава евродипломатии.

Жозеп Боррель также напомнил, что Синвар находился в списке террористов ЕС.

Накануне в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о возможной ликвидации Синвара в результате операции в секторе Газа. Израильские военные уточнили, что проверяют данную информацию. Позже телерадиокомпания Kan проинформировала, что источник в израильской системе безопасности подтвердил ликвидацию главы радикального палестинского движения ХАМАС в Газе.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсетях опубликовала кадры, снятые с беспилотника, на которых запечатлен Яхья Синвар, как утверждается, за несколько минут до ликвидации. На записи видно, как армейский беспилотник залетает внутрь полуразрушенного дома на юге сектора Газа, в котором на кресле сидит раненый Синвар.