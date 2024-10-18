Как конфликт на Украине вывел Южную Корею в лидеры рынка вооружений в мире

Власти Южной Кореи намерены занять долю в 5% на мировом рынке военных заказов к 2027 году и стать четвертыми по объемам поставок продукции ВПК. Дело в том, что европейские страны заинтересованы в поставках оружия из Сеула после начала конфликта между Россией и Украиной, пишет доцент Дальневосточного федерального университета Андрей Губин.

«Косвенно вовлеченные в боевые действия страны НАТО стали ощущать необходимость в массовой относительно недорогой технике различного назначения, максимально приближенной к стандартам альянса», – объясняет популярность южно-корейского оружия эксперт.

Корейцы пользуются этой возможностью и активно продвигают свои военные разработки на различных профильных выставках. Не чураются они даже участия в площадках о современных технологиях, где также представляют достижения ВПК. Вероятно, это принесло свои плоды, поскольку в июле прошлого года Южная Корея заключила с Польшей крупнейший контракт на экспорт вооружений.

Его сумма составила 15 млрд долларов. Запланированы поставки танков, гаубиц, штурмовиков, систем залпового огня. Первая партия технику прибудет в Варшаву в 2025 году. На этом корейцы не останавливаются. Губин напомнил, что Польша и Южная Корея в 2023 году создали совместный комитет в области обороны и военной промышленности. Планируется производить снаряды (для этого построят завод), создавать бронетранспортеры и экспортировать корейские подводные лодки. Поляки намерены освоить иностранные рынки, используя технологии Южной Кореи. Однако одной Польшей дело не ограничивается. Саудовская Аравия в начале этого года заключила с корейской компанией LIGNex1 контракт на поставку комплексов ПВО.

Общая сумма сделки – 3,2 млрд долларов. Кроме того, саудиты потратили 800 млн долларов на покупку РСЗО К239 Chunmoo, добавляет Губин. Интерес к ней также проявляют Норвегия, Филиппины и Румыния. Доцент Дальневосточного федерального университета подчеркивает, что это не единственная разработка корейских военных, заинтересовавших европейские страны. Так, БМП K21 Redback продается в Латвии, Румынии и Италии, а самоходная гаубица K9 Thunder раскупается в Эстонии, Норвегии, Финляндии, Польше, а также в Египте, Турции и Индии.

Одним из преимуществ Южной Кореи стала готовность налаживать производство своей военной техники в других странах. Корейцы заинтересованы в ее локализации, также они уделяют большое внимание сервисному обслуживанию техники. Андрей Губин подчеркивает, что в плане освоения мировых рынков у корейцев не все проходит гладко.

Так, контракты на поставку подводных лодок в Таиланд и РЗСО в Малайзию перехватили в КНР, Филиппины, вероятно, предпочтут купить подводные лодки у Франции, а боевые танки в Норвегию поставят не из Сеула, а из Берлина. Тем не менее, по данным на начало 2024 года, Южная Корея занимает первое место в мире по поставкам за рубеж танков и артиллерии и третье место – по экспорту военных самолетов. Не исключено, что цель в 5% доли мирового рынка военных заказов к 2027 году будет достигнута. Фото: unsplash.com