В "Хезболлах" раскрыли потери ЦАХАЛ с начала октября

Вооруженные отряды шиитской организации "Хезболлах" продолжают противостоять израильской агрессии на юге Ливана и наносят противнику тяжелые потери в живой силе и технике. Об этом говорится в коммюнике формирования, размещенном в Telegram-канале.

В нем указывается, что с 1 октября (начала сухопутной операции Израиля) в ходе боестолкновений шиитские бойцы уничтожили по меньшей мере 55 израильских солдат и офицеров, еще более 500 получили ранения, уничтожены 20 танков Merkava, несколько бронемашин и бронетранспортеров, сбиты два беспилотника Hermez 450.

"Противник сосредоточил в районе ливано-израильской границы 5 дивизий, более 70 тыс. военнослужащих, сотни танков и военной техники, - отмечается в тексте. - К отражению масштабного вторжения неприятельских сил готовы несколько сотен бойцов сопротивления".

Согласно сообщению движения, в настоящий момент бои идут на семи участках фронта возле деревень Аит-эш-Шааб, Блида, Маркаба, Раб-Талятин, Рамия, Эль-Кузах и Эль-Эдейса. Бойцы сопротивления "действуют по заранее разработанному плану, заманивают противника в засаду, ведут огонь по передвигающимся колоннам". Только в четверг неприятельские силы потеряли 10 военных убитыми и более 150 ранеными, уничтожено 9 танков и 4 военных бульдозера.

Исламское сопротивление предупреждает, что его рука способна дотянуться до любого места на израильской территории, а его военные действия "не будут ограничиваться ракетными ударами и атаками беспилотников".