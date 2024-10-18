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«Хезболла» объявила о новом этапе эскалации конфликта с Израилем

Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило о переходе к новому этапу эскалации в противостоянии с Израилем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление «Хезболлы».

«Хезболла» объявила о новом этапе эскалации конфликта с Израилем
© ТАСС

«Основываясь на директивах командования, оперативный штаб Исламского сопротивления объявляет о переходе к новой фазе эскалации противостояния с израильским врагом», — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин пригрозили ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа. «Мы пишем сейчас, чтобы подчеркнуть глубокую обеспокоенность правительства США ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Газе», — подчеркивается в их письме.

14 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжить наносить удары по объектам «Хезболлы» по всему Ливану. Он отметил, что Израиль «платит тяжелую цену, но добивается огромных успехов».

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