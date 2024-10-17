Германия отправит Украине управляемые ракеты

Правительство Германии сообщило, что Берлин отправит ВСУ новый пакет военной помощи, в который войдут управляемые ракеты AIM-9L. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно сообщению, Германия также передаст Украине системы ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, 6 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, 4 бронемашины MRAP, 8 танков Leopard 1A5 и 20 БМП Marder. Кроме того, ВСУ также получат управляемые ракеты Sea Sparrow, 30 разведывательных беспилотников Vector и боеприпасы для артиллерии и тяжелой военной техники.

Помимо этого, Германия также подготавливает передачу управляемых ракет AIM-9L, четырех тысяч ударных беспилотников, 361 разведывательного БПЛА Songbird, а также двух радиолокационных станций TRML-4D, зимней одежды и боеприпасов.

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