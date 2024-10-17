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В НАТО не нашли доказательств присутствия армии КНДР на Украине

Североатлантический блок не имеет никаких подтверждений, что солдаты КНДР задействованы в какой бы то ни было мере на Украине. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте на брифинге по итогам первого дня встречи министров обороны НАТО, передает ТАСС.

Рютте: у НАТО нет доказательств присутствия военных КНДР на Украине
© globallookpress.com
«У НАТО нет никаких доказательств присутствия военных КНДР на Украине», — сказал он.

При этом, Рютте не исключил, что КНДР оказывает военное содействие российской армии, «поставляя оружие и технологии». Он уточнил, что главы военных ведомств обсуждали предполагаемую роль Северной Кореи, Китая и Ирана в конфликте.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время презентации своего так называемого плана победы в Верховной раде заявил, что Киев воюет сразу с тремя странами – Россией, Ираном и КНДР.

14 октября Владимир Зеленский обратил внимание на фактическое включение Северной Кореи в российско-украинский конфликт. Заявление последовало по итогам заседания Ставки главнокомандующего Украины.

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