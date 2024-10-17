Путин: вся Россия всегда будет помнить подвиги бойцов СВО

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками турнира для ветеранов спецоперации «Герои нашего времени» заявил, что страна всегда будет помнить подвиги бойцов СВО. Газета.Ru

«Вся Россия вас будет помнить. Постоянно. Всегда», — подчеркнул президент. RT на русском

«Уверен, что для людей с таким характером, как ваш, для людей, которые не побоялись под пули идти, не может быть ничего, что бы остановило вашу жизнь, ваше развитие, - даже из-за того, что с вами случилось после тяжелых травм в ходе боевых действий», - подчеркнул президент. ТАСС