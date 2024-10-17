Путин: вся Россия всегда будет помнить подвиги бойцов СВО

Вся Россия всегда будет помнить подвиги бойцов специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками турнира для ветеранов СВО "Герои нашего времени".

"Вся Россия вас будет помнить. Постоянно. Всегда", - подчеркнул глава государства.

"Уверен, что для людей с таким характером, как ваш, для людей, которые не побоялись под пули идти, не может быть ничего, что бы остановило вашу жизнь, ваше развитие, - даже из-за того, что с вами случилось после тяжелых травм в ходе боевых действий", - подчеркнул президент.