Эксперт предупредил, что французские Mirage 2000 станут «адом» для тыловиков ВСУ
Прибытие французских истребителей Mirage 2000 на Украину станет адом для тыловых служб эксплуатации этих истребителей, предположил военный корреспондент Александр Коц. Об этом пишет RT.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в 2024-2025 годах отправить ВСУ 20 машин этого типа.
По данным военкора, Mirage 2000 в различных модификациях эксплуатируется с 1984 года и отличается крайне высокой аварийностью: 59 самолётов из 614 построенных были потеряны в происшествиях и катастрофах.
«Уже ясно, что для тыловых служб ВСУ эксплуатация этих машин станет сущим адом. Теперь им придётся разбираться не только с F-16, но и с абсолютно непохожим на него Mirage 2000», — заметил Коц.
Журналист отметил, что использование истребителей в воздушных боях практически исключается: российские ЗРК способны поражать Mirage на значительном расстоянии, современные истребители Су-30СМ и Су-35С значительно превосходят их по численности.
Украина в 2025 году получит до 20 истребителей Mirage 2000
Турбореактивный двигатель SNECMA M53 позволяет машине развивать скорость до 2400 километров. Дальность — до 1600 километров, практический потолок — 17 тысяч метров.
«Мираж» берет на борт почти семь тонн боевой нагрузки: две 30-миллиметровые пушки с боекомплектом, управляемые ракеты «воздух — воздух», «воздух — земля», управляемые бомбы семейства GBU. Предположительно, в условиях Украины истребители адаптируют под крылатые ракеты SCALP-EG.