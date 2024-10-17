Прибытие французских истребителей Mirage 2000 на Украину станет адом для тыловых служб эксплуатации этих истребителей, предположил военный корреспондент Александр Коц. Об этом пишет RT.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в 2024-2025 годах отправить ВСУ 20 машин этого типа.

По данным военкора, Mirage 2000 в различных модификациях эксплуатируется с 1984 года и отличается крайне высокой аварийностью: 59 самолётов из 614 построенных были потеряны в происшествиях и катастрофах.

«Уже ясно, что для тыловых служб ВСУ эксплуатация этих машин станет сущим адом. Теперь им придётся разбираться не только с F-16, но и с абсолютно непохожим на него Mirage 2000», — заметил Коц.

Журналист отметил, что использование истребителей в воздушных боях практически исключается: российские ЗРК способны поражать Mirage на значительном расстоянии, современные истребители Су-30СМ и Су-35С значительно превосходят их по численности.

Украина в 2025 году получит до 20 истребителей Mirage 2000

Турбореактивный двигатель SNECMA M53 позволяет машине развивать скорость до 2400 километров. Дальность — до 1600 километров, практический потолок — 17 тысяч метров.

«Мираж» берет на борт почти семь тонн боевой нагрузки: две 30-миллиметровые пушки с боекомплектом, управляемые ракеты «воздух — воздух», «воздух — земля», управляемые бомбы семейства GBU. Предположительно, в условиях Украины истребители адаптируют под крылатые ракеты SCALP-EG.