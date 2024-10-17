В Узбекистане обратились к гражданам, желающим вступить в ВС РФ

Генеральное консульство Узбекистана в Казани обратилось к соотечественникам в России, напомнив об уголовной ответственности в случае подписания контракта с Минобороны РФ. Газета.Ru

«Генеральное консульство Республики Узбекистан в городе Казань вновь предостерегает соотечественников от участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которое установлена уголовная ответственность», — говорится в публикации. Там отмечается, что узбекским гражданам грозит лишение свободы сроком до десяти лет за участие в конфликтах иностранных государств. Lenta.ru

Ранее МИД Киргизии призвал воздержаться от поездок в Курскую и Белгородскую области России в связи с введением режима чрезвычайной ситуации федерального уровня. Деловая газета «Взгляд»