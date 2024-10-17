Благодаря освобождению села Старая Сорочина и деревни Александрия под Курском российской армии остается пройти пять километров для того, чтобы окружить две тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 17 октября, сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в кольцо будут замыкать две крупные группировки врага, которые оказались полностью отрезаны от поставок продовольствия и боеприпасов. В связи с этим по мере продвижения вглубь позиций противника российским бойцам удастся взять их в плотное окружение и уничтожить, говорится в публикации.

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что группировки ВСУ, которые заняли часть Курской области, получили приказ от командования и подготавливаются к началу отступления с российской территории.

В Курской области Вооруженные силы России сумели оттеснить врага и освободить село Черкасская Конопелька, которое расположено в шести километрах от Суджи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия пятые сутки подряд продолжает активно прорывать оборону и смещать позиции ВСУ на занятом участке Курской области.