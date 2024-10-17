Генерал назвал главный козырь армии Северной Кореи

Все солдаты армии КНДР идейно подкованы и мотивированы, что является большим преимуществом, считает генерал-майор авиации Герой России Сергей Липовой. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что армия Северной Кореи считается одной из сильнейших на Корейском полуострове.

Граждане КНДР все мотивированы, идейно подкованы, подкованы учениями их северокорейского вождя. Они свято верят в то, что они делают. Это видно по армии КНДР, которая на Корейском полуострове является одной из сильнейших, — пояснил Липовой.

По словам генерала, воинские формирования КНДР готовы отразить любое вторжение, их готовят в обстановке полного окружения и изоляции от внешнего мира. Герой России уточнил, что солдат Северной Кореи постоянно учат быть готовыми отразить любую агрессию и защитить свою страну.

Бойцы КНДР готовы выполнить любой приказ. На их подготовку потратили огромные деньги, на идеологическую и физическую подготовку. 1,4 млн — именно столько бойцов нужно КНДР для отражения нападения со стороны Южной Кореи и ее союзников по НАТО, — заключил Липовой.

КНДР ранее разорвала все автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей на востоке и западе полуострова. Подрыв дорог состоялся в рамках политики по территориальному размежеванию с соседним государством.