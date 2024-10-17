Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что Украине «практически невозможно» будет выйти из затяжного конфликта с Россией. Об этом сообщает The Kyiv Independent. Lenta.ru

«В результате мы оказались в состоянии затяжного конфликта. По моему личному мнению, выход из него кажется... практически невозможным», — заявил Залужный. Он также уточнил, что из-за нехватки оружия от западных союзников у Украины не получилось достичь значительных успехов в противостоянии с российскими войсками во время контрнаступления в 2023 году. Ura.Ru

Ранее представитель пророссийского подполья сообщил, что солдаты ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении. Вечерняя Москва