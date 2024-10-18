Пензенский губернатор назвал фейком сообщения об атаке дрона на военную часть

Сообщения о якобы произошедшей атаке дрона на военную часть в Пензенской области не соответствуют действительности и являются фейком. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

"Проукраинские каналы распространяют "новость" об атаке вражеского дрона на военную часть, расположенную на территории Пензенской области. Сейчас эту тему активно разгоняют по социальным сетям сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины с целью вызвать у наших граждан панику. Сообщаю, что эта "информация" не соответствует действительности. Прошу жителей Пензенской области не распространять фейки и пользоваться только официальными источниками", - отметил Мельниченко.