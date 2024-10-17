Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с занятием села Максимильяновка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram. ТАСС

Он направил телеграмму, где поздравил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии с освобождением этого населенного пункта. ТК «Звезда»

Армия России установила контроль над населенным пунктом 17 октября, что было отражено в сводке о событиях в зоне проведения спецоперации. Lenta.ru