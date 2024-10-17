Боец СВО, неделю пролежавший без ноги, рассказал о встрече с богом

Доброволец Дарио Ристич, воевавший на стороне России в зоне спецоперации, рассказал о том, как ему удалось выжить, несмотря на то, что его уже считали погибшим. Газета.Ru

О смерти мужчины сообщил его командир — он видел, как солдат подорвался на мине. Из-за огня противника сослуживцы не смогли забрать его тело. Вскоре подразделение узнало, что Ристич «воскрес». Как рассказал сам боец, после взрыва он сумел отползти в укрытие и перевязать то, что осталось от его ноги. «Вдруг я увидел свет вокруг себя, и Бог протягивает мне руку и смотрит мне в глаза, мы находимся в этом свете — только я и Он», — поделился он. Lenta.ru

В укрытии Ристич провел семь дней без еды и воды, где самостоятельно ампутировал поврежденную ногу. После этого его обнаружили и эвакуировали российские бойцы. Сейчас состояние солдата стабилизировалось, и он находится на стадии восстановления. Ura.Ru