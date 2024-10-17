Страна ЕС разрешила Киеву наносить удары F-16 по России

Нидерланды дали Украине разрешение на использование переданных ими истребителей F-16 для ударов по военным целям в России. Об этом со ссылкой на заявление министра обороны страны Рубена Брекелманса пишет РИА Новости.

Этим летом Украина получила первую партию F-16 из Дании и Нидерландов. Бельгия и Норвегия также планируют передать самолеты Киеву - в целом страна может получить более 60 истребителей от западных стран. Также Амстердам объявил о намерении поставить Киеву ракеты класса «воздух-воздух» для истребителей F-16.

По словам Рубена Брекелманса, Нидерланды придерживаются позиции, что Украина должна соблюдать международное право, но оно «не содержит никаких ограничений по расстоянию» и не ограничивает использование истребителей на границе или в 100 километрах от границы.

«Поэтому мы разрешаем Украине использовать F-16 для самообороны. А в целях самообороны может потребоваться перехват ракет или нанесение ударов, например, по аэродромам в России, то есть по военным целям. И это также разрешено делать на территории России или в российском воздушном пространстве», - заявил министр по приезду на встречу министров обороны НАТО.

Ранее Владимир Зеленский представил в Верховной раде Украины свой «план победы», предусматривающий в том числе и использование дальнобойного оружия западных стран для ударов вглубь территории РФ. После чего официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон сохраняет в силе запрет на применение американского оружия для ударов вглубь российской территории.

В свою очередь президент России Владимир Путин 25 сентября в ходе совещания Совета безопасности предложил изменить подходы к применению ядерных сил. Среди прочего, он заявил, что Россия будет рассматривать применение ядерного оружия в случае массированных атак беспилотников, крылатых ракет, гиперзвуковых самолетов.