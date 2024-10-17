Украинский пленный сообщил о расстреле российских военнопленных офицером ВСУ

Пленный украинский военный Константин Колесников сообщил о расстрелах российских военнопленных заместителем командира роты и его помощником из 59-й бригады ВСУ.

По его словам, замкомандира одной из рот 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и его помощник участвовали в расстреле российских военнопленных, сообщает ТАСС. Колесников отметил, что лично видел, как заместитель командира роты с позывным Дох и его помощник с позывным Немец совершали эти преступления.

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Колесников рассказал, что Немец расстреливал военнопленных, добавив, что сам он, находясь в плену, не подвергался насилию и издевательствам. Он отметил, что ему дали возможность выжить, и если кто-то был ранен, ему оказывали медицинскую помощь.

Пленный Колесников призвал своих сослуживцев сдаваться, так как в сложившихся условиях это может быть единственным способом выжить для солдат ВСУ. Колесников сдался в плен в январе 2024 года в районе села Первомайского на Красноармейском направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, часть командного состава 59-й мотопехотной бригады ВСУ была привлечена к ответственности после информации в социальных сетях о значительных потерях из-за приказов командования. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание по расследованию военных преступлений Украины.