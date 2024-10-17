Армия России уверенно продвигается вперед на Украине, а на линии фронта появляется все больше мест, где для ВСУ могут возникнуть «кризисы», которые могут вынудить их покинуть занимаемые позиции. Об этом заявил польский аналитик и главный редактор журнала «Nowa Technika Wojskowa» Мариуш Чельма в беседе с Польским агентством печати.

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«На протяжении многих месяцев инициатива принадлежала русским, и хотя это происходит очень медленно <…>, они добиваются прогресса», — сказал аналитик.

По его словам, линия фронта «выглядит для украинцев не очень хорошо», и появляется все больше мест, где у них могут возникнуть кризисы. Чельма также отметил, что на горизонте нет «никаких изменений в правилах игры» для Украины, имея в виду разрешение на удары вглубь России или увеличение поставок F-16.

Эксперт также отметил, что российские войска перешли в наступление в Курской области.

15 октября американский телеканал Fox News сообщал, что Российской Федерации понадобится как минимум еще один год, чтобы победить в конфликте на Украине «или заставить Киев отказаться от борьбы». По мнению автора материала, после первых месяцев спецоперации Россия перевела конфликт в фазу длительного противостояния, а Владимир Путин подготовил страну к победе. В материале отмечается, что у Москвы есть все необходимые ресурсы, чтобы «перетерпеть врага».