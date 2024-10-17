Пленный боевик ВСУ подтвердил, что командование расстреливало военнопленных РФ

Заместитель командира одной из рот 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, а также его помощник, устраивали расстрелы плененных российских бойцов. Соответствующие заявления в четверг, 17 октября, сделал попавший в плен боевик бригады Константин Колесников.

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— Я видел, как они совершали страшные и ужасные вещи. Среди таких людей были (...) заместитель комроты с позывным Дох и рядовой боец, помощник с позывным Немец. Например, вот этот Немец расстреливал военнопленных, таких же, как и я сейчас, — приводит слова бойца ТАСС.

Пленный солдат также подчеркнул, что условия в российском плену кардинально отличаются от украинского. По его мнению, единственная реальная возможность выжить для боевиков украинской армии — сдаться в плен бойцам ВС РФ.

— Меня никто за все это время не бил, не издевался надо мной. Дали возможность выжить, если кто-то раненый, оказывают медицинскую помощь, — рассказал Колесников.

Пленный экс-сотрудник районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Киевской области Руслан Тагеев сообщил о своем страхе из-за мобилизации сына. Он отметил, что его 25-летний сын работает врачом-хирургом, поэтому Тагеев надеется, что из-за своей профессии молодой человек не будет призван в армию.