В Ростехе рассказали о неуязвимой ракете в зоне СВО

Ракета «Изделие 305» всегда поражает цель, сообщили в пресс-службе Ростехе. Отмечается, что канал управления легкого многоцелевого управляемого снаряда за время ее применения в спецоперации ни разу не был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы противника.

Одна из важных особенностей ракеты — высокая степень защиты от помех и средств РЭБ. На сегодняшний день в боевых условиях не отмечено случаев подавления канала управления легкой многоцелевой управляемой ракеты [ЛМУР «Изделие 305»] в ходе спецоперации, — говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что ракета может применяться в нескольких режимах — в частности, опция «выстрелил-забыл» позволяет системе самонаведения захватить цель, пока она еще находится на пилоне вертолета, а после пуска боеприпас действует автономно. В режиме телеуправления ракета запускается по координатам.

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Ранее в Ростехе сообщили, что первый серийный образец модернизированного вертолета Ка-32А11М впервые поднялся в воздух. По данным госкорпорации, машину оснастили новыми двигателями и комплексом радиоэлектронного оборудования.

До этого входящий в Ростех «Рособоронэкспорт» впервые представил комплекс «Ланцет-Э» на Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024 в Баку. Это экспортный аналог носителя управляемых боеприпасов «Ланцет», применяемых в ходе специальной операции на Украине.