Российские военнослужащие нашли смартфоны офицеров Вооруженных сил Украины в районе Угледара, сообщает Минобороны РФ. Бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Восток», получившие трофеи, передадут их специалистам.

В числе трофеев — смартфоны украинских боевиков, в том числе офицеров. Эти трофеи штурмовики передадут специалистам, которые извлекут из них всю полезную информацию, — уточнили в МО.

В ведомстве добавили, что сбор трофеев осложняется атаками ВСУ. По словам штурмовиков, противник открывает артиллерийский огонь и задействует дроны.

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Также Минобороны России сообщило, что иностранные наемники в ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление на Угледарском направлении. Остальные солдаты ВСУ стараются отступить или сдаются в плен. Как отметил стрелок с позывным Шип, бойцы не отстреливаются, а просто кричат, что не хотят воевать, и поднимают руки.