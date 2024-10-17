ВСУ попытались атаковать крупный аграрный объект в ДНР

Дрон ВСУ пытался нанести удар по крупному объекту аграрной промышленности в Макеевке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

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Сотрудники ФСБ заявили, что атаку пресекла система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». Перехваченный беспилотник был вооружен самодельным взрывным устройством на базе кумулятивного боеприпаса. Взрывотехники ФСБ обезвредили беспилотник и уничтожили взрывчатку.

Официальный представитель управления ФСБ по ДНР Оксана Семесенко ранее заявила, что за прошлую неделю над Донецком и Макеевкой был перехвачен 121 беспилотник.

В Куйбышевском районе Донецка рядом с объектами энергетической инфраструктуры был перехвачен дрон с самодельной взрывчаткой. В Кировском районе система радиоэлектронной борьбы подавила беспилотник, который вел разведку вблизи одного из учебных заведений.