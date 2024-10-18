Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за неудач у Кременной в Луганской Народной Республике усиливает артиллерией группировку солдат, дислоцированных в районе Тернов соседней Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"На высотах западнее Тернов выявлены новые позиции гаубичной артиллерии вооруженных формирований Украины. Вероятнее всего, украинское командование решило усилить тыловую поддержку группировки украинских боевиков, дислоцирующихся в районе Кременной, из-за усложнения оперативно-тактической обстановки", - сказал он, ссылаясь на собственные источники.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие, освободив Невское в Луганской Народной Республике, могут начать "серьезно давить" группировку ВСУ, дислоцированную у села Терны соседней Донецкой Народной Республики.