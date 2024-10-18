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Марочко заявил об усилении артиллерией группировки ВСУ у Тернова

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за неудач у Кременной в Луганской Народной Республике усиливает артиллерией группировку солдат, дислоцированных в районе Тернов соседней Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Марочко заявил об усилении артиллерией группировки ВСУ у Тернова
© ТАСС
"На высотах западнее Тернов выявлены новые позиции гаубичной артиллерии вооруженных формирований Украины. Вероятнее всего, украинское командование решило усилить тыловую поддержку группировки украинских боевиков, дислоцирующихся в районе Кременной, из-за усложнения оперативно-тактической обстановки", - сказал он, ссылаясь на собственные источники.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие, освободив Невское в Луганской Народной Республике, могут начать "серьезно давить" группировку ВСУ, дислоцированную у села Терны соседней Донецкой Народной Республики. 

Военные новости
Андрей Марочко
Украина