Эксперт: силы РФ "плотно подпирают" ВСУ у двух населенных пунктов под Купянском

Российские военнослужащие ведут тяжелые бои в нескольких населенных пунктах на купянском направлении. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, силы РФ "плотно подпирают" противника у двух населенных пунктов под Купянском Харьковской области.

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"Ситуация на купянском направлении динамично развивается. Сразу хочу отметить, что есть успехи у наших вооруженных сил. Сейчас идут довольно-таки ожесточенные, тяжелые бои в селах Колесниковка, Кругляковка и Петропавловка. На некоторых участках уже удалось закрепиться на окраинах этих населенных пунктов. В Глушковку и Кучеровку наши вооруженные силы еще не вошли, хотя уже очень плотно подпирают противника, там тоже идет активная фаза боевых действий", - сказал он.

Русский реванш на Харьковском направлении: Купянск объявил эвакуацию

В четверг Марочко сообщил ТАСС, что российские военнослужащие выбивают подразделения Вооруженных сил Украины сразу из пяти населенных пунктов под Купянском: Кучеровки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки и Кругляковки.