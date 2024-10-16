Румыния одобрила финансирование обучения украинских пилотов F-16

Правительство Румынии в экстренном порядке утвердило финансирование для обучения украинских пилотов F-16 на базе в Фетешти, что является частью поддержки Украины на уровне НАТО и ЕС.

Правительство Румынии на заседании в среду одобрило постановление о финансировании обучения украинских пилотов самолетов F-16 на базе ВВС в Фетешти, сообщает РИА «Новости».

Постановление включает юридические процедуры и финансовое обеспечение для подготовки украинских военных. Об этом заявил пресс-секретарь румынского кабмина Михай Константин.

Президент Румынии Клаус Йоханнис еще в апреле заявлял о поддержке Украины через обучение пилотов. Эта инициатива поддерживается на уровне НАТО и ЕС.

Главы оборонных ведомств ряда стран, включая Румынию, Бельгию и Великобританию, ранее подписали совместную декларацию на саммите НАТО в Вильнюсе, обязавшись поддерживать Украину.

В начале октября парламент Румынии по инициативе президента одобрил создание центра обучения украинских морских пехотинцев. Йоханнис отметил необходимость интенсификации подготовки украинских вооруженных сил. Он уверен в возможности Румынии внести свой вклад в обучение.

Россия уже неоднократно выражала обеспокоенность активностью НАТО у своих границ. Москва считает, что поставки вооружений Украине и подготовка кадров стран НАТО мешают урегулированию и напрямую вовлекают альянс в конфликт.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды подтвердили передачу Украине первых истребителей F-16, экспортная лицензия на которые была выдана в июле этого года.

При этом украинский генерал Николай Маломуж заявил, что их недостаточно для стратегической эффективности в боевых действиях, а эксперты отметили, что ВСУ могут использовать их для «каннибализации», так как часть самолетов находится в нелетном состоянии из-за долгого хранения.