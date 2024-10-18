Япония пообещала дополнительные поставки Украине техники Сил самообороны

Министр обороны Японии Гэн Накатани, принявший участие во встрече глав оборонных ведомств НАТО, встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и пообещал ему дополнительные поставки Киеву транспортных средств Сил самообороны. Об этом сообщил телеканал NHK.

О какой именно технике идет речь, не уточняется. Министерство обороны Японии пока не сообщало официально об этой встрече и о содержании переговоров.

Ранее Токио передавал Киеву около 100 транспортных средств Сил самообороны, в том числе грузовиков. Тогда замглавы МИД РФ Андрей Руденко вызвал посла Японии в России. В ходе встречи, как сообщило российское ведомство, было указано, что "этот шаг ведет к эскалации боевых действий и дальнейшему увеличению числа человеческих жертв киевского режима". "Данным решением Токио еще глубже загоняет двусторонние отношения в опасный тупик. Такие действия не могут остаться без серьезных последствий", - отметили тогда в ведомстве.

Сотрудничество Японии и НАТО

На встрече глав оборонных ведомств стран НАТО, в которой Накатани принял участие первым из японских министров обороны, стороны, по его словам, пришли к общему мнению относительно неделимости безопасности Европы и Азии.

"Мы пришли к общему мнению о том, что безопасность Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона едина и неделима. Вместе с усилиями по укреплению сотрудничества между Японией и НАТО мы будем продвигать оборонные обмены, в том числе в двустороннем порядке, с членами [альянса], такие как взаимная отправка [в соответствующие регионы] кораблей и самолетов", - приводит его слова телеканал NHK.

По его данным, говоря об "укреплении сотрудничества Китая и России", министр отметил, что это вызывает обеспокоенность, поскольку, по его утверждению, "не только приведет к ухудшению ситуации на Украине, но и окажет влияние на ситуацию с безопасностью" вблизи Японии.

В последние годы Япония активно расширяет сотрудничество с НАТО. Премьер-министр страны дважды принимал участие в саммитах альянса. При штаб-квартире НАТО в Брюсселе действует постоянное представительство Японии. НАТО в 2023 году стала активно обсуждать вопрос об открытии в Токио своего постоянного представительства, однако согласия на этот счет добиться не удалось. По данным газеты Nikkei, важнейшую роль при этом сыграла позиция Франции: она предпочла не провоцировать Китай, который резко выступал против открытия офиса НАТО в Японии.