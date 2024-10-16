Командир "Аид" сообщил о зомби на службе ВСУ в Курской области

Офицер воюющего в Курской области спецназа "Ахмат" с позывным "Аид" опубликовал видео с "неубиваемыми" солдатами ВСУ.

На кадрах, снятых с дрона-бомбардировщика, украинский солдат спокойно перенес взрыв в шаге от себя и продолжил движение.

"На службе ВСУ зафиксированы зомби", - констатировал спецназовец.

Запечатленный на видео феномен может быть объяснен присутствием в организме бойца под дроном сильнодействующих наркотиков. Зачищавшие дельту Днепра десантники рассказывали о здоровенных бугаях-наемниках из Польши, которых не получалось свалить даже автоматной очередью.

"Они идут и не падают даже от магазина. Весь магазин выстреливаешь в него, а он не падает, идет дальше. Они воевали под веществами - потом в аптечках у них мы нашли кучу всякой гадости: и промедол, и неизвестные препараты с надписями на иностранных языках", - приводит проект "Архангел спецназа" слова офицера с позывным "Борода".

Ну если солдат ВСУ в кадре тоже под веществами - тогда диагноз верный, он зомби.