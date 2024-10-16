Армия Израиля атаковала объект «Хезболлы» в пригороде Бейрута

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по складу оружия «Хезболлы», расположенному в подземном хранилище в районе Дахия, пригороде Бейрута. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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В ЦАХАЛ заверили, что перед нанесением удара были предприняты многочисленные шаги для снижения риска нанесения вреда гражданскому населению, в частности население в этом районе было оповещено о готовящемся ударе.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.