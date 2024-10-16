Историк оценил возможность атаки КНДР на Южную Корею

Историк Кошкин: США и Япония не защитят Южную Корею от ракет КНДР
Профессор Института стран Востока, доктор исторических наук Анатолий Кошкин оценил возможность атаки КНДР на Южную Корею. Об этом сообщает kp.ru.
По мнению историка, Япония и США не спасут Республику Корея от ракет КНДР. Кошкин отметил, что Северная Корея достаточно давно разработала подробный план действий, и вряд ли Вашингтон или Токио помогут Сеулу их предотвратить.
КНДР взорвала дороги, ведущие в Южную Корею
15 октября сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что ее страна располагает доказательствами причастности Южной Кореи к полетам беспилотников в Пхеньяне.
До этого министерство иностранных дел КНДР сообщало, что в октябре южнокорейские дроны нарушили воздушное пространство страны, чтобы распространить политические листовки. В Сеуле заверили, что не отправляли дроны в КНДР, но допустили, что это могли сделать общественные организации или частные лица. В минобороны КНДР ответили, что для запуска таких беспилотников нужна взлетно-посадочная полоса, поэтому причастность гражданской компании не рассматривается.
13 октября Ким Ё Чжон заявила, что Южную Корею постигнет катастрофа, если республика не прекратит отправлять дроны в сторону Северной Кореи.
Ранее КНДР взорвала дороги, ведущие в Южную Корею.