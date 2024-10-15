На Украине заявили о разрыве фронта

Российские войска фактически разделили фронт на части для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает РИА Новости.

«Это уже все это уже, считай разрезали фронт», — заявил Стариков.

По его словам, у ВСУ тяжелая ситуация в Курской области, откуда им придется отходить. Такие же проблемы возникли и на Купянском направлении, где армия Украины скоро окажется в окружении.

Франция изменила позицию по военной помощи Украине

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет умолять о встрече с лидером США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Германии. По мнению Соскина, западные лидеры уже не интересуются Зеленским, поэтому вряд ли будут его поддерживать.