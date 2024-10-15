В Лапландии пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО

Силы обороны Финляндии сообщили, что на финской территории Лапландии пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО.

Отмечается, что комплекс военных учений под названием Lightning Strike 24 пройдет на пяти территориях, среди которых будет финская часть Лапландии. Как рассказал руководитель учений в Финляндии Янне Мякитало, запланированные мероприятия станут крупнейшими подобными учениями НАТО, прошедшими в Европе. Предполагается, что Lightning Strike 24 продлится с 4 по 28 ноября.

«Масштаб учений показывает, что при необходимости мы можем очень быстро получить поддержку от союзников, а также командовать союзными войсками. Это хороший пример того, что наша собственная полевая артиллерия в сочетании с возможностями союзников образует надежную оборону в северной части Финляндии и НАТО», — рассказал Мякитало.

Ранее появлялась информация о том, что Финляндия прекратит участие в операции против ИГИЛ в Ираке до конца года.