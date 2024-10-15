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В Лапландии пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО

Силы обороны Финляндии сообщили, что на финской территории Лапландии пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО.

В Лапландии пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО
© globallookpress.com

Отмечается, что комплекс военных учений под названием Lightning Strike 24 пройдет на пяти территориях, среди которых будет финская часть Лапландии. Как рассказал руководитель учений в Финляндии Янне Мякитало, запланированные мероприятия станут крупнейшими подобными учениями НАТО, прошедшими в Европе. Предполагается, что Lightning Strike 24 продлится с 4 по 28 ноября.

«Масштаб учений показывает, что при необходимости мы можем очень быстро получить поддержку от союзников, а также командовать союзными войсками. Это хороший пример того, что наша собственная полевая артиллерия в сочетании с возможностями союзников образует надежную оборону в северной части Финляндии и НАТО», — рассказал Мякитало.

Ранее появлялась информация о том, что Финляндия прекратит участие в операции против ИГИЛ в Ираке до конца года.