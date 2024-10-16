Свыше 1,4 млн молодых людей в КНДР изъявили желание пойти в армию

1,4 млн молодых людей в КНДР изъявили желание пойти в армию на фоне обострения в отношениях с Южной Кореей. Об этом сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Северной Кореи).

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На фотографиях, опубликованных агентством, показаны молодые люди, подписывающие некие бумаги.

«В случае войны будет уничтожена Республика Корея. Она желает войны, и мы с удовольствием уничтожим ее. Во всех уголках этой земли — на местах работы, где творится производственный подъем, на стройках и полях с богатым урожаем, в школьных дворах, бьет ключом страсть к вступлению в армию пламенных молодых людей, готовых смело подняться на священную войну за уничтожение врагов, крепко держа в руках оружие революции», — говорится в сообщении ЦТАК.

До этого КНДР взорвала участки двух ведущих в Южную Корею дорог. В связи с этим южнокорейская армия усилила наблюдение и боевую готовность.

В Сеуле восприняли проведенные КНДР взрывы как намерение полностью перерезать сухопутное сообщение между двумя Кореями и построить на границе укрепления.

КНДР взорвала дороги, ведущие в Южную Корею

9 октября генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) сообщил, что северокорейские военные перекроют автомобильные и железные дороги с Южной Кореей и превратят границу КНДР в крепость. В генштабе объяснили такие шаги многочисленными военными учениями США и Южной Кореи и появлением американских стратегических средств на юге полуострова.